Окружение Санчо недовольно высказываниями Рангника о проблемах игрока

Окружение вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо недовольно недавними заявлениями главного тренера команды Ральфа Рангника, сообщает The Times. Особенно подчеркивают факт, что Рангник – временный тренер "дьяволов".

Перед игрой АПЛ с "Брентфордом" (3:1) немец заявил: "Санчо вчера был на похоронах, он спросил, можно ли ему сегодня не играть. Включать его в состав было бы бессмысленно".

Также до этого Рангник говорил о Санчо: "Он один из лучших на тренировках. Я сказал ему, что это надо показывать и в матчах".

В этом сезоне 21-летний вингер провел за клуб 23 матча и забил 2 гола. Transfermarkt всё ещё оценивает англичанина в 85 миллионов евро.