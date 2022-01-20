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Окружение Санчо недовольно высказываниями Рангника о проблемах игрока
Тяжкая ноша временного менеджера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Окружение вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо недовольно недавними заявлениями главного тренера команды Ральфа Рангника, сообщает The Times. Особенно подчеркивают факт, что Рангник – временный тренер "дьяволов".
Перед игрой АПЛ с "Брентфордом" (3:1) немец заявил: "Санчо вчера был на похоронах, он спросил, можно ли ему сегодня не играть. Включать его в состав было бы бессмысленно".
Также до этого Рангник говорил о Санчо: "Он один из лучших на тренировках. Я сказал ему, что это надо показывать и в матчах".
В этом сезоне 21-летний вингер провел за клуб 23 матча и забил 2 гола. Transfermarkt всё ещё оценивает англичанина в 85 миллионов евро.
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