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Окружение Санчо недовольно высказываниями Рангника о проблемах игрока

Англия
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Тяжкая ноша временного менеджера

Окружение Санчо недовольно высказываниями Рангника о проблемах игрока

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Окружение вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо недовольно недавними заявлениями главного тренера команды Ральфа Рангника, сообщает The Times. Особенно подчеркивают факт, что Рангник – временный тренер "дьяволов".

Перед игрой АПЛ с "Брентфордом" (3:1) немец заявил: "Санчо вчера был на похоронах, он спросил, можно ли ему сегодня не играть. Включать его в состав было бы бессмысленно".

Также до этого Рангник говорил о Санчо: "Он один из лучших на тренировках. Я сказал ему, что это надо показывать и в матчах".

В этом сезоне 21-летний вингер провел за клуб 23 матча и забил 2 гола. Transfermarkt всё ещё оценивает англичанина в 85 миллионов евро.

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В статье: Ральф Рангник Брентфорд Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
thetimes.co.uk

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