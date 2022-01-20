Арсенал – Ливерпуль 0:2. Дубль Жоты вывел команду Клоппа в финал Кубка лиги

Кубок английской лиги

1/2 финала, ответный матч

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Впервые с 2016 года "Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги. Тогда “мерсисайдцы” уступили в серии пенальти “Манчестер Сити”, а теперь будут иметь возможность выиграть второй английский трофей при наставничестве Клоппа. Сегодняшний поединок продемонстрировал, что "Ливерпуль" снова возвращает свою планку, даже без Салаха и Мане.

“Арсенал” более качественно начал встречу. Подопечные Артеты контролировали мяч под пристальным наблюдением и громкими советами самого испанского наставника. В то же время Клопп был очень спокоен – его команда на старте защищалась и порой это делала слишком грубо. Наступление лондонцев на подступах штрафной слишком жестко остановило Робертсон. Аткинсон назначил опасный штрафной, а Лаказетт с метров 17, перекинув стенку, целил в правую девятку. В этом моменте Келлехер выручил, переведя мяч в перекладину.

Стоит отметить, что в то время как в рамке ворот “Арсенала” второй раз подряд в Кубке лиги вышел основной голкипер Ремсдейл, Клопп выпустил резервного вратаря Келлехера. Где-то плачет Лено, которого сегодня не было даже в заявке. В общем, у обеих команд на поле появились почти все игроки основы – разве что за одиночными исключениями типа 17-летнего Гордона или 20-летнего Джонса.

Несмотря на стартовое давление "канониров", свои наступления конвертировать в гол смогли первыми именно гости. Александер-Арнольд оказался в центре поля на позиции плеймейкера, и отдал пас слева на Жоту, разогнав контратаку. Португалец обыграл Томиясу, прошел в штрафную и пробил из-под оппонентов в противоход Рамсдейлу.

После забитого гола "Ливерпуль" обрел уверенность. Подопечные Клоппа начали чаще бежать в атаку, однако опасности до перерыва и не создали. Но "Арсенал" и о наступлениях, словно бы, забыл: больше стали защищаться "канониры".

В перерыве оба наставника зарядили свои коллективы, ведь сразу на старте второго тайма посыпались моменты. По шансу было у Лаказетта и Гордона, но они не слишком хорошо пробили с хороших позиций, запустив мяч над воротами. Более точным был Конате после подачи от угла поля, но его удар попал в штангу.

А вот голевая сегодняшняя пара Александер-Арнольд-Жота снова отличилась. Правый бек длинной передачей нашел португальца, который убежал от защитников и перекинул голкипера. Сначала арбитры отменили взятие ворот, но VAR потом все расставил на свои места – 0:2 на "Эмирейтс".

После этого окончательно поплыли "канониры", даже замены не помогли им вернуться в игру. Более того, Парти, выйдя с лавки, через 14 минут был удален за вторую желтую. Очевидно, не в хорошем настроении он вернулся из Кубка Африки.

В пятый раз подряд "Арсенал" не забивает "Ливерпулю" в основное время - всего 11 сухих таймов от "канониров". "Мерсисайдцы" в то же время в третий раз в этих пяти поединках побеждают лондонцев в сухую. Теперь 27 февраля подопечные Клоппа встретятся с “Челси” – еще один суперматч ждет на нас.

"Арсенал" – "Ливерпуль" 0:2

Гол: Диогу Жота 19, 77

Арсенал: Рамсдейл – Томиасу, Уайт, Габриэл, Тирни – Локонга – Сака, Смит-Роу (Парти 74), Эдегор, Мартинелли – Лаказетт (Нкетиа 74)

Ливерпуль: Келлехер – Александер-Арнольд, Матип 46, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер 75), Фабинью, Джонс – Гордон (Минамино 75), Фирмино (Нико Уильямс 84), Жота

Предупреждения: Лаказетт 44, Томмиасу 56, Парти 87, 90 – Конате 63, Джонс 82, Минамино 90+1

Удаление: Парти 90 (вторая желтая)