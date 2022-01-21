Челси ждет подопечных Клоппа в финале. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

На 19-й минуте встречи Диогу Жота открыл счет в поединке – португалец на фланге получил мяч от Александер-Арнольда, сместился в центр и эффектно переиграл голкипера. Уже под занавес матча Диогу вновь записал ассист в актив Трента. Англичанин накинул снаряд на грудь Жоте, а тот вновь обманул вратаря "Арсенала". Таким образом, через месяц, 27 февраля, "Ливерпуль" встретится с лондонским "Челси" в решающем поединке Кубка лиги.

Смотрите видеообзор второго матча полуфинала Кубка лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Жота (19, 77)