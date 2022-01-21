Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим капитаном

Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщает, что голкипер клуба Уго Льорис подписал новое соглашение со "шпорами". Обновленный контракт будет действовать до 2024 года.

35-летний Льорис – капитан "шпор" и сборной Франции, победитель чемпионата мира и Лиги наций УЕФА с национальной командой. Уго провел за лондонцев 395 матчей, он присоединился к "Тоттенхэму", перейдя из "Лиона", в 2012 году.

Только два вратаря "Тоттенхэма", Пэт Дженнингс (590) и Тед Дитчберн (452), сыграли за "шпор" больше поединков. Уго – первый голкипер "лилейно-белых", который отстоял 100 матчей на ноль в Английской Премьер-лиге. Сегодня у него 112 сухих встреч.