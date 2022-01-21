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Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим капитаном

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Французский вратарь остается в Лондоне

Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим капитаном

Spurs

Новина українською

Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщает, что голкипер клуба Уго Льорис подписал новое соглашение со "шпорами". Обновленный контракт будет действовать до 2024 года.

35-летний Льорис – капитан "шпор" и сборной Франции, победитель чемпионата мира и Лиги наций УЕФА с национальной командой. Уго провел за лондонцев 395 матчей, он присоединился к "Тоттенхэму", перейдя из "Лиона", в 2012 году.

Только два вратаря "Тоттенхэма", Пэт Дженнингс (590) и Тед Дитчберн (452), сыграли за "шпор" больше поединков. Уго – первый голкипер "лилейно-белых", который отстоял 100 матчей на ноль в Английской Премьер-лиге. Сегодня у него 112 сухих встреч.

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В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Spurs

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Комментарии (2)
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zafo83
21.01.2022 в 13:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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prockop4uck (Киев)
21.01.2022 в 13:00
В свое время очень удивило, что топарь переходит в такой клуб как ТХ. А он ещё и на всю карьеру в нем остался.
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