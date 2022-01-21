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Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим капитаном
Французский вратарь остается в Лондоне
Spurs
Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщает, что голкипер клуба Уго Льорис подписал новое соглашение со "шпорами". Обновленный контракт будет действовать до 2024 года.
35-летний Льорис – капитан "шпор" и сборной Франции, победитель чемпионата мира и Лиги наций УЕФА с национальной командой. Уго провел за лондонцев 395 матчей, он присоединился к "Тоттенхэму", перейдя из "Лиона", в 2012 году.
Только два вратаря "Тоттенхэма", Пэт Дженнингс (590) и Тед Дитчберн (452), сыграли за "шпор" больше поединков. Уго – первый голкипер "лилейно-белых", который отстоял 100 матчей на ноль в Английской Премьер-лиге. Сегодня у него 112 сухих встреч.
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