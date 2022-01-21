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Астон Вилла продлила соглашение с основным голкипером
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Aston Villa
Пресс-служба "Астон Виллы" сообщает, что вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продлил контракт до 2027 года.
Голкипер присоединился ко "львам" в 2020-м. Ранее он защищал цвета "Хетафе", "Вулвз", "Рединга" и еще нескольких английских клубов из низших дивизионах на правах аренды, при этом будучи на контракте у лондонского "Арсенала" (2012-2020). Вместе с "канонирами" он выиграл три Суперкубка Англии и Кубок страны.
В прошлом сезоне Мартинес стал лучшим игроком сезона в "Астон Вилле", 15 раз сохранив свои ворота сухими в матчах АПЛ.
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