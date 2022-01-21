Харри Кейн: Тоттенхэм обязан извлечь максимум из приглашения Антонио Конте

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн в эксклюзивном интервью Sky Sports ответил на вопросы британского журналиста. В частности, англичанин много говорил о работе с новым наставником первой команды Антонио Конте.

"Мы не достигли желаемых высот. Сейчас у нас есть отличная возможность сделать это. У нас есть требовательный менеджер. Он делает все от себя зависящее, а мы, игроки, очень хорошо реагируем. Все трудятся, чтобы добиться успеха. Уверен, что с новым менеджером мы сможем это сделать. "Тоттенхэм" обязан извлечь максимум из приглашения Антонио Конте".