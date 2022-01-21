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Харри Кейн: Тоттенхэм обязан извлечь максимум из приглашения Антонио Конте
"Шпоры" могут вернуться на высший уровень
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн в эксклюзивном интервью Sky Sports ответил на вопросы британского журналиста. В частности, англичанин много говорил о работе с новым наставником первой команды Антонио Конте.
"Мы не достигли желаемых высот. Сейчас у нас есть отличная возможность сделать это. У нас есть требовательный менеджер. Он делает все от себя зависящее, а мы, игроки, очень хорошо реагируем. Все трудятся, чтобы добиться успеха. Уверен, что с новым менеджером мы сможем это сделать. "Тоттенхэм" обязан извлечь максимум из приглашения Антонио Конте".
"В АПЛ очень высокая конкуренция. Восемь-девять команд претендует на ТОП-6. Достаточно сделать неправильно всего пару вещей – и все, ты отстал. Это и произошло с нами. Нужно быть осторожными, чтобы не падать вниз. Я просто хочу играть на максимально возможном уровне. Я не собираюсь вдаваться в подробности о том, что еще у нас происходит".
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