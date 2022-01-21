Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных

Традиционная подборка матчей с самыми громкими вывесками от UA-Футбол. На этот раз за 22 и 23 января

Суббота, 22 января

Эвертон – Астон Вилла

АПЛ

Время – 14:30

Трансляция – Setanta Sport+

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Судя по всему, Виталий Миколенко в этом поединке не сыграет. Но ведь от того не менее интересно посмотреть, как ириски справятся без украинца. Соли добавляет тот факт, что Люка Динь, на смену которому и пришел Виталий, как раз и перешел в "Астон Виллу". Ну и не забываем, что это первый матч "Эвертона" без Рафы Бенитеса. Пока обязанности главного тренера исполняет легенда клуба Данкан Фергюсон. Боссы хотят Каннаваро, Руни или Лэмпарда. Но вдруг у Фергюсона "пойдет" и он лишится временного статуса?

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

АПЛ

Время – 17:00

Трансляция – Setanta Sport+

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После игры с "Брентфордом" СМИ смаковали видео, как Роналду возмущался своей замене, а Ральф Рангник потом пытался с ним поладить. Немцу не позавидуешь – ему нужно вытаскивать МЮ на вершину, но при этом сохранить хорошие отношения с португальцем. Иначе он способен разрушить атмосферу в команде. Результат с "Брентфордом" пришел во втором тайме, но "Вест Хэм" более сильный соперник. В этом сезоне молотобойцы выбили красных дьяволов из Кубка лиги, а в чемпионате все могло закончиться со счетом 2:2, если бы Нобл реализовал пенальти на 90+5-й. В конце концов, в лондонской команде до сих пор остается Андрей Ярмоленко. В предыдущей игре он даже провел на поле больше 20 минут. А вдруг Мойес выпустит его снова? К слову, в 2019 году Андрей забивал в ворота МЮ, почему бы не сделать это снова.

Хоффенхайм – Боруссия (Дортмунд)

Бундеслига

Время – 16:30

Трансляция – Setanta Sport

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В матче первого круга между этими соперниками "Хоффенхайм" сравнял счет на 90-й минуте, но уже в следующей атаке Холанд установил окончательный результат игры – 3:2 в пользу "Боруссии". Сейчас эти команды находятся совсем близко от вершины. Собственно, дортмундцы чуть ли не единственные, кто может заставить хотя бы немного понервничать "Баварию". А "Хоффенхайм" ведет активную борьбу за бронзу с "Байером" и большой группой других претендентов. Обе команды добывают результат в первую очередь благодаря яркой атаке. А это залог зрелищной игры в нашем случае.

Лацио – Аталанта

Серия А

Время – 21:45

Трансляция – MEGOGO

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Это будет встреча команд, которых возглавляют одни из самых концептуальных итальянских тренеров. У Сарри и Гасперини свой оригинальный стиль, который дарит болельщикам немало ярких эмоций. У "Лацио" есть Иммобиле и Милинкович-Савич. У"Аталанты" – Пашалич, Муриэль, возможно, Малиновский, если он решил свои бюрократические вопросы, связанные с вакцинацией. И снова вернемся к вопросу результативности – в каждом из последних шести матчах между "Лацио" и "Аталантой" было забито не менее четырех голов. Кто-кто, а эти команды действительно играют для удовольствия болельщиков.

Атлетико (Мадрид) – Валенсия

Ла Лига

Время – 22:00

Трансляция – MEGOGO

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В ноябре, когда эти команды играли на Месталье, "Атлетико" выигрывал 3:1 до 90+2 минут. Но перед истечением основного времени на поле появился 22-летний форвард Уго Дуро. На 90+2-й он сокращает отставание летучих мышей, а на 90+6-й крадет у матрасников победу. С тех пор он забил всего один гол, хотя и принял участие в девяти матчах. Собственно, Дуро прекрасно вписывается в эту "Валенсию" - она ​​может удивлять и разочаровывать за очень короткий промежуток времени. Но ведь и "Атлетико" в последнее время не впечатляет. Пока у действующего чемпиона уже серия из трех матчей без побед, две последние игры мадридцы проиграли. Все громче начинают звучать голоса, призывающие к переменам на тренерском мостике. Но Диего Симеоне так просто не отступит, не надейтесь!

Воскресенье, 23 января

ПСВ – Аякс

Эредивизия

Время – 15:30

Телетрансляция – Футбол 3

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Главным дерби Нидерландов считается противостояние "Аякса" и "Фейеноорду". Но ведь ПСВ – это третий кит тамошнего футбола. И именно эти два клуба в последнее время оспаривают звание главной доминирующей силы. Перед очной встречей эйндховенцы опережают амстердамцев на один балл. Что интересно, "Аякс" забил на 12 голов больше, а пропустил на 20 меньше (47:24 против 59:4). В воскресенье у команды Тен Хага будет шанс отвоевать лидерство, потерянное четыре тура назад. Без основного бомбардира Аллера сделать это будет непросто, но забивать мячи в ворота принципиального соперника готовы Тадич, Энтони, Бергис. "Аякс" сейчас поистине демонстрирует лучший футбол в Европе, поэтому пропускать его поединок с главным конкурентом на внутренней арене наверняка не стоит.

Реал - Эльче

Ла Лига

Время – 17:15

Трансляция – MEGOGO

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В четверг "Эльче" чуть не выбил "Реал" из Кубка Испании. Анчелотти пришлось бросать в бой ветеранов, и только в овертайме сумели сломить сопротивление соперника. Ворота защищал Андрей Лунин. Понятно, что в чемпионате первый выбор – это Куртуа, но после Суперкубка тренер "Реала" говорил, что у Тибо есть небольшие проблемы со здоровьем. Кто знает, возможно, у Лунина будет шанс сыграть сразу и второй матч за первую команду королевского клуба.

Челси – Тоттенхэм

АПЛ

Время – 18:30

Трансляция – Setanta Sport

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В 2022 году это уже будет третья встреча этих соперников. Первые две прошли в полуфинале Кубка лиги, обе выиграли аристократы. Да и вообще шпоры не побеждали "Челси" (в основное время, потому что была победа по пенальти в 2020-м) с января 2019-го. До сих пор Антонио Конте не знал, как обыгрывать Томаса Тухеля. Но как раз поражение в кубковом турнире может помочь "Тоттенхэму" наконец-то превзойти "Челси". Тем более, синие попали в небольшой кризис – после поражения от "Ман Сити" была еще и ничья с "Брайтоном". К слову, Антонио Конте во главе шпор в АПЛ еще не проигрывал – в девяти матчах было шесть побед и три ничьих.

Милан – Ювентус

Серия А

Время – 21:45

Трансляция – MEGOGO

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Сенсационное поражение от "Специи" помешало красно-черным подняться на первое место в турнирной таблице в прошлом туре. Теперь есть риск еще больше отстать от "Интера", играющего с "Венецией". А вот команде Пиоли придется соперничать со Старой Синьорой. Аллегри тяжело, но все же он продвигает перестройку и уже заметны первые результаты. "Юве" не проигрывает в чемпионате восемь матчей подряд, шесть из которых выиграл. Пауло Дибала сейчас набрал отличную форму и снова готов замахнуться на статус лучшего форварда Серии А. После Златана, конечно.