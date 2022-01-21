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Главный тренер МЮ отреагировал на интерес к Лингарду со стороны Ньюкасла
Рангник хотел бы оставить игрока в команде до конца сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал интерес к полузащитнику команды Джесси Лингарду со стороны "Ньюкасла".
"Джесси — действительно хороший игрок. Нормально, что "Ньюкасл" проявляет к нему интерес, но я не тот, кто этим занимается.
Я не был бы недоволен, если бы Джесси остался в команде до конца сезона", — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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