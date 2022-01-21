Защитник Челси Антонио Рюдигер хочет получать более 60 миллионов долларов по новому контракту

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер хочет получить более 46 миллионов фунтов по новому контракту с лондонским клубом, пишет Marca.

По информации источника, изначально лондонский клуб предлагал 28-летнему немцу 135 тысяч фунтов в неделю. Предложение "Челси" расстроило защитника, так как при таких условиях он остался бы за пределами топ-10 игроков клуба по зарплате.

Отмечается, что в подписании контракта с Рюдигером заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "ПСЖ" и "Бавария". Клубы хотят подписать его летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за "Челси".