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Гвардиола: Сейчас Уорд-Праус лучший исполнитель штрафных ударов в мире
Ожидается трансфер?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Прауса лучшим исполнителем штрафных ударов в мире на данный момент.
"Cейчас он лучший исполнитель штрафных ударов в мире. Нет никого лучше, чем Уорд-Праус", — приводит слова Гвардиолы Goal в "Твиттере".
27-летний Уорд-Праус в нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
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