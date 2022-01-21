Гвардиола: Сейчас Уорд-Праус лучший исполнитель штрафных ударов в мире

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Прауса лучшим исполнителем штрафных ударов в мире на данный момент.

"Cейчас он лучший исполнитель штрафных ударов в мире. Нет никого лучше, чем Уорд-Праус", — приводит слова Гвардиолы Goal в "Твиттере".

27-летний Уорд-Праус в нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.