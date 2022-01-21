Роналду может пропустить матч с Вест Хэмом из-за проблем с шеей

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма", сообщил главный тренер команды Ральф Рангник на пресс-конференции.

"Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей.

Вчера он проходил курс лечения на протяжении 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует", – сказал Рангник.

36-летний португалец в этом сезоне провел 22 матча забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" состоится 22 января и начнется – в 17:00 по киевскому времени.