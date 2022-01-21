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Роналду может пропустить матч с Вест Хэмом из-за проблем с шеей
Проблемы возникли ещё по ходу игры с "Брентфордом"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма", сообщил главный тренер команды Ральф Рангник на пресс-конференции.
"Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей.
Вчера он проходил курс лечения на протяжении 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует", – сказал Рангник.
36-летний португалец в этом сезоне провел 22 матча забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.
Матч "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" состоится 22 января и начнется – в 17:00 по киевскому времени.
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