В дом Линделефа вломились пока он был на матче с Брентфордом

В дом защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа вломились неизвестные, сообщает Daily Mail. Нападение случилось, когда 27-летний швед в среду играл против "Брентфорда" на выезде в АПЛ (3:1).

Жена футболиста Майя рассказала, что успела запереться и спрятаться с маленькими детьми в комнате до того, как злоумышленники проникли в их дом в Манчестере.

"Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными", – написала Майя в инстаграме.

Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник предоставил выходной Виктору сегодня и не вызвал его на матч против «Вест Хэма» 22 января.

"Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет", – сказал немец.

Это уже не первый грабеж футболистов в Англии. Ранее грабители напали на защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.