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В дом Линделефа вломились пока он был на матче с Брентфордом
Жена и дети успели запереться от грабителей в комнате
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В дом защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа вломились неизвестные, сообщает Daily Mail. Нападение случилось, когда 27-летний швед в среду играл против "Брентфорда" на выезде в АПЛ (3:1).
Жена футболиста Майя рассказала, что успела запереться и спрятаться с маленькими детьми в комнате до того, как злоумышленники проникли в их дом в Манчестере.
"Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными", – написала Майя в инстаграме.
Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник предоставил выходной Виктору сегодня и не вызвал его на матч против «Вест Хэма» 22 января.
"Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет", – сказал немец.
Это уже не первый грабеж футболистов в Англии. Ранее грабители напали на защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.
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