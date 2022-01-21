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В дом Линделефа вломились пока он был на матче с Брентфордом

Англия
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Жена и дети успели запереться от грабителей в комнате

В дом Линделефа вломились пока он был на матче с Брентфордом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В дом защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа вломились неизвестные, сообщает Daily Mail. Нападение случилось, когда 27-летний швед в среду играл против "Брентфорда" на выезде в АПЛ (3:1).

Жена футболиста Майя рассказала, что успела запереться и спрятаться с маленькими детьми в комнате до того, как злоумышленники проникли в их дом в Манчестере.

"Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными", – написала Майя в инстаграме.

Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник предоставил выходной Виктору сегодня и не вызвал его на матч против «Вест Хэма» 22 января.

"Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет", – сказал немец.

Это уже не первый грабеж футболистов в Англии. Ранее грабители напали на защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Жоау Канселу Виктор Линделеф
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
21.01.2022 в 23:28
И где написано, что они вломились?
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