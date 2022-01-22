  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон – Астон Вилла | Онлайн матча | Аудио
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон – Астон Вилла | Онлайн матча | Аудио

Англия
(1 голосов)

Дункан Фергюсон дебютирует на тренерском мостике "ирисок" после возвращения в клуб

Эвертон – Астон Вилла | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Эвертон – Астон Вилла онлайн-трансляция матча чемпионата Англии будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 22 января, в 14:30 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

После поражения от Норвич Сити Эвертон уволил главного тренера. Если Рафа Бенитес показывал, что рассчитывает на Виталия Миколенко, то будет ли делать ставку на нашего левого защитника Дункан Фергюсон, большой вопрос. В дебютном по возвращении Фергюсона в Эвертон матче команда сыграет с Астон Виллой Стивена Джеррарда. Оба коллектива еще не побеждали в этом году. Прервет ли кто-то свою серию?

Комментатор матча – Сергей Швец
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...