Эвертон – Астон Вилла | Онлайн матча | Аудио

Эвертон – Астон Вилла онлайн-трансляция матча чемпионата Англии будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 22 января, в 14:30 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

После поражения от Норвич Сити Эвертон уволил главного тренера. Если Рафа Бенитес показывал, что рассчитывает на Виталия Миколенко, то будет ли делать ставку на нашего левого защитника Дункан Фергюсон, большой вопрос. В дебютном по возвращении Фергюсона в Эвертон матче команда сыграет с Астон Виллой Стивена Джеррарда. Оба коллектива еще не побеждали в этом году. Прервет ли кто-то свою серию?

Комментатор матча – Сергей Швец

Режиссер трансляции – Александр Рыженко