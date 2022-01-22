ВИДЕО, как нападающий аутсайдера АПЛ забил гол ударом скорпиона

Поединки между аутсайдерами чемпионата всегда становятся баталиями за шесть очков. "Норвич" в гостях разгромил своего конкурента за сохранение прописки в АПЛ "Уотфорд", а первый гол из трех был удивительным.

Пукки протиснул оппонента в правой части штрафной и выполнил передачу в центр, откуда Сарджент пяткой в ​​стиле удара скорпиона забил от перекладины.

Интересно, что этот мяч стал первым в Английской Премьер-лиге для 21-летнего американского нападающего. Также он до конца матча успел оформить дубль.

Отметим, что "Норвич" благодаря победе обогнал "Уотфорд" и впервые с начала сезона выбрался из тройки аутсайдеров.