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ВИДЕО, как нападающий аутсайдера АПЛ забил гол ударом скорпиона

Англия
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Жиру и Мхитарян пустили слезу

ВИДЕО, как нападающий аутсайдера АПЛ забил гол ударом скорпиона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Поединки между аутсайдерами чемпионата всегда становятся баталиями за шесть очков. "Норвич" в гостях разгромил своего конкурента за сохранение прописки в АПЛ "Уотфорд", а первый гол из трех был удивительным.

Пукки протиснул оппонента в правой части штрафной и выполнил передачу в центр, откуда Сарджент пяткой в ​​стиле удара скорпиона забил от перекладины.

Интересно, что этот мяч стал первым в Английской Премьер-лиге для 21-летнего американского нападающего. Также он до конца матча успел оформить дубль.

Отметим, что "Норвич" благодаря победе обогнал "Уотфорд" и впервые с начала сезона выбрался из тройки аутсайдеров.

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В статье: Уотфорд Норвич Сити Джон Сарджент
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