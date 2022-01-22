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ВИДЕО, как нападающий аутсайдера АПЛ забил гол ударом скорпиона
Жиру и Мхитарян пустили слезу
Getty Images/Global Images Ukraine
Поединки между аутсайдерами чемпионата всегда становятся баталиями за шесть очков. "Норвич" в гостях разгромил своего конкурента за сохранение прописки в АПЛ "Уотфорд", а первый гол из трех был удивительным.
Пукки протиснул оппонента в правой части штрафной и выполнил передачу в центр, откуда Сарджент пяткой в стиле удара скорпиона забил от перекладины.
Интересно, что этот мяч стал первым в Английской Премьер-лиге для 21-летнего американского нападающего. Также он до конца матча успел оформить дубль.
Отметим, что "Норвич" благодаря победе обогнал "Уотфорд" и впервые с начала сезона выбрался из тройки аутсайдеров.
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