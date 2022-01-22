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АПЛ. Эвертон - Астон Вилла 0:1. С Миколенко или без него – все равно поражение 

Англия
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Смена тренера не помогла Эвертону набрать три очка 

АПЛ. Эвертон - Астон Вилла 0:1. С Миколенко или без него – все равно поражение 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 23-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Астон Вилла” 0:1

Гол: Буэндиа 45+3

“Эвертон”: Пикфорд – Кенни, Мина, Холгейт, Годфри – Таунсенд (Гордон 56), Дукуре (Оньянго 65), Гомеш (Аллан 51), Грэй – Калверт-Льюин, Ришарлисон

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо (Чуквуэмека 74), Уоткинс (Ингз 79), Буэндиа (Хос 90+1)

Предупреждения: Гомеш 45+1, Калверт-Льюин 50, Мина 58, Аллан 82, Годфри 83 – Мартинес 68, Кэш 75, Мингз 86, Ингз 90+3

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Эмилиано Буэндия Виталий Миколенко
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