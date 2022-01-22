Эвертон - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинец Виталий Миколенко прибыл на этот матч вместе с командой, однако в заявку на игру против "Астон Виллы" не попал. Причины всё ещё не раскрываются. Его команда в начале текущей недели пережила смену тренера, и теперь доказывать свою значимость нужно Дункану Фергюсону. Ни "Эвертон", ни "Астон Вилла" в 2022-м в АПЛ ещё не побеждали, поэтому очный матч для этих команд важен вдвойне .

Чемпионат Англии, 23-й тур

22 января 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 14:30 “Астон Вилла”

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