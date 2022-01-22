Тоттенхэм нацелился на подписание 28-миллионного вингера Вулвз

"Тоттенхэм" Антонио Конте значительно продвинулся в переговорах с "Вулверхэмптоном" на счет трансфера флангового полузащитника Адама Траоре.

Стороны все еще не достигли договоренности, но в лондонском клубе уверены, что сумеют довести сделку до позитивного завершения.

В текущем сезоне Адама Траоре сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро.