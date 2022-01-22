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Тоттенхэм нацелился на подписание 28-миллионного вингера Вулвз

Англия
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В нем заинтересован Конте

Тоттенхэм нацелился на подписание 28-миллионного вингера Вулвз

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Тоттенхэм" Антонио Конте значительно продвинулся в переговорах с "Вулверхэмптоном" на счет трансфера флангового полузащитника Адама Траоре.

Стороны все еще не достигли договоренности, но в лондонском клубе уверены, что сумеют довести сделку до позитивного завершения.

В текущем сезоне Адама Траоре сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро.

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В статье: Антонио Конте Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) Адама Траоре
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Источник:
Fabrizio Romano

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