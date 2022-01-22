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Раньери на грани увольнения из Уотфорда

Англия
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Результаты команды оставляют желать лучшего

Раньери на грани увольнения из Уотфорда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Уотофрда" Клаудио Раньери близок к увольнению из команды. Боссы клуба уже ищут замену итальянскому наставнику. Об этом сообщает Daily Mail.

Последняя капля терпения пролилась после домашнего разгромного поражения от соперника в борьбе за выживание в АПЛ “Норвича” со счетом 0:3. Руководство клуба выражало свое недовольство Раньери еще в канун Нового года, однако ситуация до сих пор не набрала положительных оборотов.

В пассиве команды 11 поражений в 14 матчах под наставничеством итальянца. Из положительных результатов можно выделить только разгромные победы над “Эвертоном” (5:2) и “Манчестер Юнайтед” (4:1), а также ничью против “Ньюкасла” (1:1). "Уотфорд" занимает 18 место, уступая два очка 17-му "Норвичу".

Сейчас "шершни" находятся на более низкой позиции, чем были при назначении Раньери. Впереди у команды пауза до 5 февраля, поэтому клуб будет пытаться за этот отрезок времени найти нового специалиста, который согласится возглавить “Уотфорд".

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В статье: Клаудио Раньери Уотфорд
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Источник:
Daily Mail

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