Раньери на грани увольнения из Уотфорда

Главный тренер "Уотофрда" Клаудио Раньери близок к увольнению из команды. Боссы клуба уже ищут замену итальянскому наставнику. Об этом сообщает Daily Mail.

Последняя капля терпения пролилась после домашнего разгромного поражения от соперника в борьбе за выживание в АПЛ “Норвича” со счетом 0:3. Руководство клуба выражало свое недовольство Раньери еще в канун Нового года, однако ситуация до сих пор не набрала положительных оборотов.

В пассиве команды 11 поражений в 14 матчах под наставничеством итальянца. Из положительных результатов можно выделить только разгромные победы над “Эвертоном” (5:2) и “Манчестер Юнайтед” (4:1), а также ничью против “Ньюкасла” (1:1). "Уотфорд" занимает 18 место, уступая два очка 17-му "Норвичу".

Сейчас "шершни" находятся на более низкой позиции, чем были при назначении Раньери. Впереди у команды пауза до 5 февраля, поэтому клуб будет пытаться за этот отрезок времени найти нового специалиста, который согласится возглавить “Уотфорд".