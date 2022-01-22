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Джака - о постоянных красных карточках: В игре есть секунда на решение. Иногда оно неправильное
Игрок не нарушает правила специально
ESPN
Опорный полузащитник "Арсенала" Гранит Джака дал комментарий на счет своих регулярных удалений:
"Не то чтобы я планирую удаляться. Я это делаю не нарочно. Но иногда я оказываюсь в ситуации 50 на 50. Конечно, это рискованно. Люди скажут: "Ок, а почему ты всегда идешь на риск?"
Потому что я такой. Я не могу измениться и стать завтра другим. Конечно, мне нужно совершенствоваться, я знаю это.
Но если Жота получит мяч и забьет, люди снова скажут: "Почему ты его не остановил?" Я его остановил, все говорят: "Ну и зачем ты получил красную?"
После игры все крепки задним умом, я в том числе. Конечно, сейчас я смотрю на момент и думаю: "Нужно ли было фолить или нет? Нет".
Но в моменте есть секунда на решение, и в этот раз оно было неправильным. Я сочувствую команде, болельщикам, но, слава богу, после этого "Арсенал" проделал прекрасную работу", – сказал Джака.
Напомним, красная карточка за удар ногой в грудь вингеру "Ливерпуля" Диогу Жоте стала для швейцарца 5-й за в составе "Арсенала".
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