  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уже не нужны? Рангник собирается расстаться с Погба и двумя форвардами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже не нужны? Рангник собирается расстаться с Погба и двумя форвардами

Англия
(1 голосов)

Неожиданное решение

Уже не нужны? Рангник собирается расстаться с Погба и двумя форвардами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник собирается продать троих игроков еще до конца зимнего трансферного окна.

В долгосрочный проект немецкого специалиста не вписываются французский нападающий Антони Марсьяль и полузащитник Поль Погба. Также лишним, по мнению тренера, будет уругваец Эдинсон Кавани.

В текущем сезоне 28-летний Погба провел за "МЮ" 9 матчей в АПЛ и отдал семь голевых передач. Марсьяль выходил на поле в семи встречах и забил один гол, а 34-летний Кавани сыграл также в семи поединках и забил два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Ральф Рангник Поль Погба Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
22.01.2022 в 18:42
Похоже Роналду недовольных убирает.
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
22.01.2022 в 17:22
Неужели наконец-то дошло, что погба - балласт?
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.01.2022 в 17:55
Та футболіст Поль шикарний... Утім показує свою гру не кожного місяця! Для нього персонального психолога треба найняти та ще спецконтракт з посереднім окладом та величезними бонусами! Граєш на всі СТО заробляєш млн, прогулюєшся - пролітаєш мимо каси. На превеликій жаль наразі абсолютна більшість кваліфікованих гравців зробить собі ім'я, а потім часто сачкує на полі...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...