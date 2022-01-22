Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже не нужны? Рангник собирается расстаться с Погба и двумя форвардами
Неожиданное решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник собирается продать троих игроков еще до конца зимнего трансферного окна.
В долгосрочный проект немецкого специалиста не вписываются французский нападающий Антони Марсьяль и полузащитник Поль Погба. Также лишним, по мнению тренера, будет уругваец Эдинсон Кавани.
В текущем сезоне 28-летний Погба провел за "МЮ" 9 матчей в АПЛ и отдал семь голевых передач. Марсьяль выходил на поле в семи встречах и забил один гол, а 34-летний Кавани сыграл также в семи поединках и забил два гола.
Популярное сейчас
- Еще два игрока Динамо присоединились к Черноморцу на сборах в Турции
- Одного из лидеров Зари вернули из дубля в первую команду
- Полесье обыграло Актобе. Все спарринги клубов Первой лиги
- Не осилил. Популярный спортивный "диктор" из Ганы поиздевался и над Александром Зинченко
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО