Уже не нужны? Рангник собирается расстаться с Погба и двумя форвардами

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник собирается продать троих игроков еще до конца зимнего трансферного окна.

В долгосрочный проект немецкого специалиста не вписываются французский нападающий Антони Марсьяль и полузащитник Поль Погба. Также лишним, по мнению тренера, будет уругваец Эдинсон Кавани.

В текущем сезоне 28-летний Погба провел за "МЮ" 9 матчей в АПЛ и отдал семь голевых передач. Марсьяль выходил на поле в семи встречах и забил один гол, а 34-летний Кавани сыграл также в семи поединках и забил два гола.