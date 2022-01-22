Гвардиола - о новом контракте: Манчестер Сити дал мне все, я не могу предать клуб

Испанский наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о своем будущем в клубе.

"Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Я не настолько хорош, чтобы загадывать далеко наперед. Мое будущее всегда зависит от результатов, и я не беспокоюсь.

Решение буду принимать вместе с клубом, я в этом не сомневаюсь. Они дали мне все, так что я не смогу предать их. Это было бы некрасиво.

Мы вместе принимали решение о переходе сюда, вместе дважды продлевали контракт – так же будет и сейчас. Главное – что они думают обо мне, как я себя ощущаю в клубе. Мне здесь хорошо и комфортно.

Как только почувствую себя опустошенным или уставшим, то я, уверен, уйду. Но сейчас мне хорошо. Хотя мы можем играть лучше, некоторые игроки еще могут прибавить. Есть вещи, которые мне не нравятся", – сказал Гвардиола.