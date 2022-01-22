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Без Миколенко. Эвертон - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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16-е место "ирисок" в таблице

Без Миколенко. Эвертон - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура АПЛ "Эвертон" дома минимально проиграл "Астон Вилле". Победу команде Стивена Джеррарда принес Буэндиа - аргентинский хавбек поразил ворота "ирисок" на 3-й компенсированной минуте к первому тайму. Фланговый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не принимал участие в этом поединке - по информации английских СМИ украинец пропускал эту игру из-за травмы.

Чемпионат Англии. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Астон Вилла” 0:1

Гол: Буэндиа 45+3

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль)
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