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Без Миколенко. Эвертон - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола
16-е место "ирисок" в таблице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура АПЛ "Эвертон" дома минимально проиграл "Астон Вилле". Победу команде Стивена Джеррарда принес Буэндиа - аргентинский хавбек поразил ворота "ирисок" на 3-й компенсированной минуте к первому тайму. Фланговый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не принимал участие в этом поединке - по информации английских СМИ украинец пропускал эту игру из-за травмы.
Чемпионат Англии. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
Гол: Буэндиа 45+3
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