АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0. Гол Рашфорда на последней минуте возвращает подопечных Рангника в зону ЛЧ

Английская Премьер-лига, 23-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Впервые из седьмого тура "Манчестер Юнайтед" вернулся в зону Лиги чемпионов. Да, у "Тоттенхэма" есть еще три матча в запасе, у "Арсенала" - два. Однако сам факт этого должен придать "манкунианцам" уверенности. Это их третья победа в последних четырех матчах, и сегодня они ее точно заслужили. "Вест Хэм" также выглядел неплохо, однако подопечные Мойеса забыли, что матч нужно доигрывать до конца.

В первом тайме обе команды были очень интенсивными. И “красные дьяволы”, и “молотобойцы” проделали очень большой объем беговой работы. Правда, она не привела к какой-либо опасности – акцента у ворот соперника почти не было. Следует отдать должное и защитникам, которые четко и качественно играли в отборе.

В частности, стоит выделить Гарри Магуайра, который из-за травмы Линделефа вернулся в стартовый состав и показал высокий класс. Разве что в начале второго тайма капитан МЮ ошибся, сыграв в ногу гиперактивному сегодня Боуэну, но тогда, по крайней мере, он сорвал опасную атаку гостей.

После перерыва к большой интенсивности прибавились еще и опасные моменты. На старте второго тайма команды обменялись эпизодами: сначала Фред вышел на хорошую ударную позицию в штрафной площадке, но пробил на удобной высоте для Ареоля – французский голкипер парировал, а затем тот же Боуэн ответил ударом из пределов штрафной, который пролетел мимо правой штанги.

Оба коллектива заставили потревожиться голкипера соперника после подач из стандарта. На 58-й минуте Варан мог забить дебютный гол за МЮ, но после навеса Теллес пробил над правой девяткой. Удивительно, что в том моменте никто не опекал француза. Также на 87-й минуте Роналду проиграл борьбу Соучеку, и чех головой чуть не попал в створ ворот, пробив мимо левой стойки. В общем, "молотобойцы" сегодня нанесли всего один удар в рамку, и то не слишком опасный.

Все шло к финальным нолям, и даже “Вест Хэм” уже поверил в них, правда свое слово сказали все три замены Ральфа Рангника. "Манчестер Юнайтед" побежал в контратаку: Марсьяль отдал на забегание Кавани, тот прострелил на Рашфорда, который перевел мяч в пустые ворота. Арбитры просматривали момент с помощью VAR на предмет офсайда у уругвайца, однако, хоть и тоненьком, но Эдинсон все-таки сделал все в пределах правил.

Это четвертый победный гол Маркуса в компенсированное время в матчах АПЛ. Больше в составе МЮ этого не делал никто. А это – достижение, учитывая ДНК "Ферги тайма" на "Олд Траффорд".

4 - Marcus Rashford has scored a 90th-minute winning goal for the fourth time in the Premier League, at least twice as many as any other Man Utd player. In fact, no player has ever scored more such winners in the competition's history. Mentality. pic.twitter.com/OVbt1CJF9t