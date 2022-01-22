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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0. Гол Рашфорда на последней минуте возвращает подопечных Рангника в зону ЛЧ

Англия
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Ярмоленко на поле так и не появился

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0. Гол Рашфорда на последней минуте возвращает подопечных Рангника в зону ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 23-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Впервые из седьмого тура "Манчестер Юнайтед" вернулся в зону Лиги чемпионов. Да, у "Тоттенхэма" есть еще три матча в запасе, у "Арсенала" - два. Однако сам факт этого должен придать "манкунианцам" уверенности. Это их третья победа в последних четырех матчах, и сегодня они ее точно заслужили. "Вест Хэм" также выглядел неплохо, однако подопечные Мойеса забыли, что матч нужно доигрывать до конца.

В первом тайме обе команды были очень интенсивными. И “красные дьяволы”, и “молотобойцы” проделали очень большой объем беговой работы. Правда, она не привела к какой-либо опасности – акцента у ворот соперника почти не было. Следует отдать должное и защитникам, которые четко и качественно играли в отборе.

В частности, стоит выделить Гарри Магуайра, который из-за травмы Линделефа вернулся в стартовый состав и показал высокий класс. Разве что в начале второго тайма капитан МЮ ошибся, сыграв в ногу гиперактивному сегодня Боуэну, но тогда, по крайней мере, он сорвал опасную атаку гостей.

После перерыва к большой интенсивности прибавились еще и опасные моменты. На старте второго тайма команды обменялись эпизодами: сначала Фред вышел на хорошую ударную позицию в штрафной площадке, но пробил на удобной высоте для Ареоля – французский голкипер парировал, а затем тот же Боуэн ответил ударом из пределов штрафной, который пролетел мимо правой штанги.

Оба коллектива заставили потревожиться голкипера соперника после подач из стандарта. На 58-й минуте Варан мог забить дебютный гол за МЮ, но после навеса Теллес пробил над правой девяткой. Удивительно, что в том моменте никто не опекал француза. Также на 87-й минуте Роналду проиграл борьбу Соучеку, и чех головой чуть не попал в створ ворот, пробив мимо левой стойки. В общем, "молотобойцы" сегодня нанесли всего один удар в рамку, и то не слишком опасный.

Все шло к финальным нолям, и даже “Вест Хэм” уже поверил в них, правда свое слово сказали все три замены Ральфа Рангника. "Манчестер Юнайтед" побежал в контратаку: Марсьяль отдал на забегание Кавани, тот прострелил на Рашфорда, который перевел мяч в пустые ворота. Арбитры просматривали момент с помощью VAR на предмет офсайда у уругвайца, однако, хоть и тоненьком, но Эдинсон все-таки сделал все в пределах правил.

Это четвертый победный гол Маркуса в компенсированное время в матчах АПЛ. Больше в составе МЮ этого не делал никто. А это – достижение, учитывая ДНК "Ферги тайма" на "Олд Траффорд".

По-настоящему заслуженные три очка. Несмотря на очередные психи (а они снова были) от Роналду и Фернандеша, "манкунианцы" выглядели лучше соперника и виден был их прогресс в создании именно команды. Важную роль сыграли сегодня ни разу не провалившиеся игроки центра поля Фред и Мактоминей. Собственно, и пара Райс-Соучек у гостей тоже выглядела прилично. Пусть и не было много голов на “Олд Траффорд”, однако поединок показался эмоциональным. Ярмоленко со скамьи для запасных это подтвердит – он впервые за четыре поединка не вышел на поле.

“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Маркус Рашфорд 90+3

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Магуайр, Варан, Теллес – Мактоминей, Фред (Кавани 82) Гринвуд (Марсьяль 82), Фернандеш, Эланга (Рашфорд 63) – Роналду

“Вест Хэм Юнайтед”: Ареоля – Цоуфал (Фредерикс 70), Доусон, Зума, Крессвелл – Райс, Соучек – Лансини, Форнальс, Боуэн – Антонио

Предупреждения: Магуайр 53 – Райс 63

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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