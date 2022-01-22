  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал предложил Фиорентине 70 млн за нападающего
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал предложил Фиорентине 70 млн за нападающего

Англия
(1 голосов)

Клубу Артеты нужно усиление

Арсенал предложил Фиорентине 70 млн за нападающего

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Лондонский "Арсенал" активно интересуется сербским нападающим "Фиорентины" Душаном Влаховичем. Клуб готов вложить огромные средства в трансфер игрока.

Как информирует сайт Tuttomercatoweb, "канониры" сделали предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего форварда сборной Сербии.

В текущем сезоне Душан Влахович сыграл 24 матча за "Фиорентину", забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Тuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...