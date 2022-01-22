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Арсенал предложил Фиорентине 70 млн за нападающего
Клубу Артеты нужно усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лондонский "Арсенал" активно интересуется сербским нападающим "Фиорентины" Душаном Влаховичем. Клуб готов вложить огромные средства в трансфер игрока.
Как информирует сайт Tuttomercatoweb, "канониры" сделали предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего форварда сборной Сербии.
В текущем сезоне Душан Влахович сыграл 24 матча за "Фиорентину", забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Источник:Тuttomercatoweb
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