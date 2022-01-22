Рангник: Лучший тип победы - когда забиваешь на последней секунде и сохраняешь ворота сухими

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий после матча 23-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (1:0):

"Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде и при этом сохраняешь ворота сухими. Думаю, что победа в конечном счете заслуженная.

В матчах с "Вест Хэмом" нужно сохранять терпение. В конце матча я пару раз думал, что лучше бы мы отдали лишний пас, чем пробили по воротам.

Если учитывать то, что несколько дней назад мы играли с "Брентфордом", команда была в хорошей физической форме. Мы знали, что нужно будет сохранять терпение, и я доволен тем, как мы работали в обороне, как отбирали мяч.

Я очень доволен тем, что три вышедших на замену футболиста создали и забили гол. Все поучаствовали, и оттого гол стал еще более особенным.

Я бы хотел, чтобы и в матче с "Астон Виллой" мы набрали на 2 очка больше, но в целом доволен и 17 набранными баллами", – сказал Рангник.