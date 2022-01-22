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Рашфорд: Приятно, что МЮ сейчас на четвертом месте
Маркус вырвал победу над "молотобойцами"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд прокомментировал
"Очевидно, это очень важный мяч, и то, что он забит в самом конце, дарит особенные эмоции. Мы должны использовать эти ощущения от победы в дальнейшем.
Мы могли немного лучше работать с мячом на протяжении матча, но нам удалось забить гол, в котором мы нуждались, и теперь можем использовать его в качестве источника мотивации.
Когда команды так близко идут в таблице, то стараются опередить друг друга, и сегодня это удалось нам. Мы сейчас четвертые, и это приятно, пускай даже некоторые конкуренты еще не провели свои матчи.
Победы – это главное. Когда ты побеждаешь, особенно дважды подряд, то можешь положить начало серии удачных результатов, а это вселяет уверенность. У нас была тяжелая неделя, мы провели много матчей, и отдых пойдет на пользу", – рассказал Рашфорд.
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