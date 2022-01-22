Рашфорд: Приятно, что МЮ сейчас на четвертом месте

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд прокомментировал победу над лондонским "Вест Хэмом" в матче 23-го тура АПЛ. Англичанин забил единственный мяч в этом поединке - нападающий поразил ворота "молотобойцев" на 90+3 минуте.

"Очевидно, это очень важный мяч, и то, что он забит в самом конце, дарит особенные эмоции. Мы должны использовать эти ощущения от победы в дальнейшем.

Мы могли немного лучше работать с мячом на протяжении матча, но нам удалось забить гол, в котором мы нуждались, и теперь можем использовать его в качестве источника мотивации.

Когда команды так близко идут в таблице, то стараются опередить друг друга, и сегодня это удалось нам. Мы сейчас четвертые, и это приятно, пускай даже некоторые конкуренты еще не провели свои матчи.

Победы – это главное. Когда ты побеждаешь, особенно дважды подряд, то можешь положить начало серии удачных результатов, а это вселяет уверенность. У нас была тяжелая неделя, мы провели много матчей, и отдых пойдет на пользу", – рассказал Рашфорд.