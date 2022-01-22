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Английская полиция арестовала фаната, который попал бутылкой в голову Диню
Всё справедливо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче 23-го тура АПЛ "Эвертон" встретился с "Астон Виллой". Клуб Джеррарда победил с минимальным счетом (0:1).
В добавленное к первому тайму время на поле произошел неприятный эпизод. Когда бирмингемцы праздновали гол в ворота "ирисок", болельщики "Эвертона" начали забрасывать футболистов "Виллы" различными предметами.
Один из фанатов клуба попал бутылкой в голову Луке Диню и его одноклубнику Мэтти Кэшу. Позднее этот болельщик был опознан и арестован английской полицией.
Напомним, Люка Динь перешел в "Астон Виллу" с "Эвертона" всего две недели назад.
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