Английская полиция арестовала фаната, который попал бутылкой в голову Диню

Сегодня в матче 23-го тура АПЛ "Эвертон" встретился с "Астон Виллой". Клуб Джеррарда победил с минимальным счетом (0:1).

В добавленное к первому тайму время на поле произошел неприятный эпизод. Когда бирмингемцы праздновали гол в ворота "ирисок", болельщики "Эвертона" начали забрасывать футболистов "Виллы" различными предметами.

Один из фанатов клуба попал бутылкой в голову Луке Диню и его одноклубнику Мэтти Кэшу. Позднее этот болельщик был опознан и арестован английской полицией.

Напомним, Люка Динь перешел в "Астон Виллу" с "Эвертона" всего две недели назад.