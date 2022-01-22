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Гвардиола: Матч с Саутгемптоном был одним из лучших в нынешнем сезоне
Коуч "горожан" подвел итоги ничьи со "святыми"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Мы играли действительно здорово. Увы, в первом тайме мы пропустили гол, но я считаю, что это был один из лучших наших матчей в нынешнем сезоне, причем с отрывом. Соперник действовал предельно организованно, и это был один из наших лучших матчей против него. Да, результат не лучший, но сама игра была великолепна.
Мы выступили лучше, чем против "Арсенала", когда победили, а сегодня добились лишь ничьей. Иногда ты заслуживаешь победы, но не побеждаешь. Почему мы после этого должны вдруг разувериться в том, что делаем? Мы сыграли хорошо. Потери очков неизбежны, но то, как мы играем, радует.
У нас впереди две недели на подготовку к следующей игре. Люди начнут говорить о том, что гонка за чемпионством не завершена, и это нам на пользу. Впереди много сложных матчей, но мы будем стараться играть хорошо всегда", – рассказал испанский наставник.
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