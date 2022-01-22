  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Я бы хотел опережать Ливерпуль на 40 очков, но в январе это невозможно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Я бы хотел опережать Ливерпуль на 40 очков, но в январе это невозможно

Англия
(1 голосов)

Пеп высказался насчет борьбы в АПЛ

Гвардиола: Я бы хотел опережать Ливерпуль на 40 очков, но в январе это невозможно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство в Англии в текущем сезоне.

"Я бы хотел опережать "Ливерпуль" на 40 очков, но в январе это невозможно. Я и не ожидал такого отрыва. Сейчас у нас будет перерыв, и после него мы вернемся в лучшем состоянии", – рассказал коуч "горожан".

На данный момент "Ман Сити" имеет в своем туре 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. Второе место занимает "Ливерпуль" Юргена Клоппа - 45 очков, но два матча в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...