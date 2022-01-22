Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Я бы хотел опережать Ливерпуль на 40 очков, но в январе это невозможно
Пеп высказался насчет борьбы в АПЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство в Англии в текущем сезоне.
"Я бы хотел опережать "Ливерпуль" на 40 очков, но в январе это невозможно. Я и не ожидал такого отрыва. Сейчас у нас будет перерыв, и после него мы вернемся в лучшем состоянии", – рассказал коуч "горожан".
На данный момент "Ман Сити" имеет в своем туре 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. Второе место занимает "Ливерпуль" Юргена Клоппа - 45 очков, но два матча в запасе.
Популярное сейчас
- Серия А. Результат Дженоа против Удинезе тот же, игра совсем другая
- Металлист разгромил болгарскую Славию
- Миколенко не вошел в заявку Эвертона на первый матч нового тренера
- СМИ: Ливерпуль ведет переговоры по Лунину. Реал просит 20 млн евро
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Новости по теме
- 18:10 Зарубежные Гвардиола: В контратакующей игре Челси – один из сильнейших клубов
- 14:24 Зарубежные Пеп Гвардиола пропустит следующий матч Манчестер Сити из-за коронавируса
- 19:13 Украинские Михалик - о трансфере Миколенко: Попасть из рядового чемпионата в сильнейшую лигу мира — об этом можно только мечтать