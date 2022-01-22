Гвардиола: Я бы хотел опережать Ливерпуль на 40 очков, но в январе это невозможно

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство в Англии в текущем сезоне.

"Я бы хотел опережать "Ливерпуль" на 40 очков, но в январе это невозможно. Я и не ожидал такого отрыва. Сейчас у нас будет перерыв, и после него мы вернемся в лучшем состоянии", – рассказал коуч "горожан".

На данный момент "Ман Сити" имеет в своем туре 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. Второе место занимает "Ливерпуль" Юргена Клоппа - 45 очков, но два матча в запасе.