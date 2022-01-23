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АПЛ. Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3. Неубедительная игра красных и скандальный пенальти

Англия
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Пэлас большую часть матча играл лучше 

АПЛ. Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3. Неубедительная игра красных и скандальный пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” в десятом матче подряд выиграл у “Кристал Пэлас”, но игра на “Селхерст Парк” оставила немного неоднозначное впечатление, не обошлось и без скандального решения рефери.

Матч условно можно разделить на две части – до 2:0 (первые 35 минут) и после (конец первого тайма и 45 минут второго). “Ливерпуль” доминировал на старте игры. У команды Клоппа хорошо держался мяч, она играла с концентрацией и энергией.

Первый гол был забит после углового. Это ахиллесова пята “Кристал Пэлас”. Мяч ван Дейка (нидерландец легко освободился от опеки и пробил головой после подачи Робертсона) стал для команды Виейра 12-м пропущенным после стандарта в АПЛ. Худшая в чемпионате игра при стандартах у своих ворот.

Второй гол – это уже демонстрация силы “Ливерпуля”, а не эксплуатация слабости “Пэлас”. Команда Клоппа в узком пространстве на правом фланге вышла из-под прессинга, Жота выполнил перевод влево на Робертсона, и когда “Пэлас” растянулся по всей ширине поля, Робертсона обратно отправил мяч на другой фланг, Окслейд-Чемберлен остался сам и точно пробил по воротам. Очень хорошее командное движение “Ливерпуля” и красивый гол.

Но что случилось после 2:0? “Ливерпуль” успокоился и стал играть с некоторым высокомерием. Дважды в первом тайме “Пэлас” мог забивать после неаккуратных передач игроков “Ливерпуля”. Сначала обрезался Матип, но “красных” после удара Олисе спас Алиссон, затем уже неудачный пас выполнил Фирмино, Олисе отправил к воротам “Ливерпуля” Матета, но гостей снова выручил Алиссон.

Второй тайм начался с удара Эдуара пяткой в упор, но и это предупреждение осталось без внимания игроками “Ливерпуля”. Наконец “Пэлас” забил свой гол. Никто не встречал Шлуппа в центре поля и ганец одним пасом вывел на ворота соперника Матета и Эдуара. В этот раз Алиссон уже был бессилен – 1:2.

“Ливерпуль” не сумел вернуть интенсивность и компактность первых 35 минут, но все же после пропущенного гола действовал немного собраннее. Тем не менее Олисе был близок к тому, что сделать счет 2:2, а у гостей не было ничего кроме дальнего удара Хендерсона рядом со штангой.

И все же именно “Ливерпуль” забил последний гол в матче. Жота сам врезался в кипера “Пэлас” Гуаиту, рефери Кевин Френд сначала долго выслушывал подсказку VARа, потом сам побежал смотреть на монитор, и посмотрев на эпизод с разных углов, указал на точку. “Ливерпуль” принял этот подарок – точный удар Фабиньо и 3:1.

Следующий матч чемпионата “Ливерпуль” сыграет 10 февраля против “Лестера”. Салах и Мане к этому времени уже вернутся с Кубка Африки. Без них команда Клоппа выиграла четыре матча во всех турнирах и один раз сыграла вничью (0:0 в полуфинале Кубка лиги против “Арсенала”).

Чемпионат Англии, 23-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Ливерпуль” 1:3

Голы: Эдуар 55 – ван Дейк 8, Окслейд-Чемберлен 32, Фабиньо 89 (пен.)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Галлахер, Хьюз (Айю 77), Шлупп – Олисе, Эдуар (Эзе 68), Матета (Бентеке 77)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд (Гомес 90+1) – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Жота, Фирмино (Милнер 90), Окслейд-Чемберлен (Минамино 60)

Предупреждения: Галлахер 49, Хьюз 61, Уорд 90+2 – Фирмино 81

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В статье: Английская Премьер-лига Алекс Окслейд-Чемберлен АПЛ Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) Эндрю Робертсон Вирджил ван Дейк
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Комментарии (1)
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yurets87 (запоріжжя)
23.01.2022 в 18:29
Один тайм з двох це більша частина?
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