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Эриксон на финальной стадии подписания контракта с Брентфордом
На непродолжительный срок
Getty Images / Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен близок к тому, чтобы вернуться в АПЛ. Английские СМИ сообщают, что "Брентфорд" на финальной стадии подписании контракта с датчанином.
Соглашение между "пчелами" и хавбеком будет подписано на шесть месяцев.
Прошлим клубом 29-летнего полузащитника был миланский "Интер". Эриксен покинул стан "нерадзурри" из-за правил Серии А насчет игроков с дефибриллятором.
Ранее Кристиана также связывали с "Аяксом", за который футболист уже выступал в начале карьеры.
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