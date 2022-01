Однообразное лондонское дерби. АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0

"Челси" начал поединок активно. Правда, если в первом матче Кубка лиги "синим" удалось забить благодаря активности в дебюте, то на этот раз награждения в виде гола не последовало. Хотя шансы были: Лукаку уже на первой минуте махнул мимо мяча после точного паса Маунта с фланга, затем Хадсон-Одои не замкнул выверенную подачу Зиеша. Разминать Льориса пришлось самому Хакиму – его мощный подкрученный удар голкипер "шпор" потянул.

"Тоттенхэм" впервые относительно нормально огрызнулся на 14-й минуте. Вездесущий Кейн здорово отработал в отборе, отдал снаряд Уинксу, а тот разбудил Кепу. Несмотря на потрясающее чтение игры от Харри, в атаке "шпоры" выглядели не слишком качественно. Гости часто теряли сферу в простых ситуациях, пороли контрнаступления, не успевая их даже толком разогнать. В свою очередь, нельзя не отметить, что гибридная и уже привычная схема Тухеля (4-1-4-1 на мяче → 3-4-2-1 без него) легко позволяла "пенсионерам" разбивать выбранные Конте для прессинга 4-4-2. С построением Антонио явно не угадал, как и, забегая наперед, с планом на игру в целом.

Впрочем, нельзя сказать, что безумные идеи у ворот Льориса демонстрировал сам "Челси". Напротив: просто Лукаку вместо адекватной реализации шансов почему-то лишь показывал большой палец своим партнерам, таким образом, выражая им благодарность за классные передачи. За 15' до перерыва Ромелу запорол еще один пас Маунта.

Пару слов о судействе в первом тайме. В середине 45-минутки Доэрти шипами наступил сверху на ногу Сарру. Эпизод пришлось проверять арбитрам-VAR на предмет красной карточки, хотя на удаление момент не тянул. Ожидаемо, ни красной для Мэтта, ни заслуженной желтой ("горчичник" после вмешательства видеопомощи показывать по итогу уже нельзя). А все потому, что Пол Тирни зевнул. Плюс Кейн забил гол в раздевалку, который был справедливо отменен за счет внимательности все той же бригады рефери у мониторов. Перед взятием ворот Харри толкнул Силву рукой в спину. Хм, тем не менее, зачем флегматику Тирни смотреть футбол самостоятельно, если в ухо все равно подскажут помощники? Такой медлительный и нерешительный судья явно не слишком украшал главный матч тура своим присутствием. Именно присутствием, не работой.

HALF-TIME Chelsea 0-0 Spurs It's been an exciting first period but we remain goalless #CHETOT pic.twitter.com/WfccRZOW9j

Вторая половина встречи началась с чуда для нейтрального зрителя, с экстаза для болельщиков "Челси" и удара под дых фанатам "Тоттенхэма". Зиеш принял мяч в правом полуфланге и по привычно волшебной для себя траектории закрутил его в девятку – Льорис даже не шевельнулся (1:0). Зато через пару минут Уго парировал еще один залп Хакима, на этот раз более мощный и куражный.

"Синие" продолжили тусоваться на половине поля соперника и забили еще раз. Маунт оформил подачу со стандартного положения, а Тьяго Силва макушкой записал в актив Мейсона результативную передачу (2:0). "Шпоры" заметно занервничали. Итогом трудового прохода Кейна по флангу стал эффектный выстрел ножницами от Бергвейна, накрытый Кепой. Нет, "Тоттенхэм" не смог зажать "Челси" на своей финальной трети поля, скорее, просто создал все условия для того, чтобы игра дальше шла без центра поля, по схеме "атака на атаку". Впрочем, хозяевам хватало ресурсов и чтобы отбиться, и чтобы ответить.

Тем более, Тухель отреагировал на изменившийся рисунок игры и выпустил Канте – снаряд снова стал задерживаться в нулевом меридиане. Если не брать во внимание сэйв Кепы на угловом после удара головой от Кейна, то "Челси", забрав снаряд под контроль, спокойно докатал встречу до финального свистка. Причем, даже на 80-й минуте подопечные Томаса выглядели очень и очень бодро, не зря немецкий менеджер прописал своим игрокам два выходных в перерыве между матчами. В кои-то веки "синие" выглядели свежо.

По поводу "Тоттенхэма": Конте расстроил как стартовым планом, так и блеклыми реакциями по ходу поединка. Сами футболисты, скорее, проецировали на "Стэмфорд Бридж" обреченность, а не стандартный для команд Антонио запал. Исключением стал разве что Харри Кейн, но на голом энтузиазме лидера "шпоры" выехать не способны.

1 - Tottenham have won just one of their last 31 away league games against Chelsea (D10 L20), winning 3-1 in April 2018 with current boss Antonio Conte in charge of the Blues that day. Reversal. pic.twitter.com/k5Sm4TDdlU