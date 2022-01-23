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Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Топ-матч в АПЛ

Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" всё ещё остаётся на третьей строчке таблицы английской Премьер-лиги, однако в 2022-м ещё не побеждал в АПЛ. По потерянным очкам обойти "синих" может в том числе "Тоттенхэм", который сейчас седьмой, но с четырьмя играми в запасе.

"Челси" - "Тоттенхэм"
Английская Премьер-лига. 23-й тур
23 января. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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