Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Челси" всё ещё остаётся на третьей строчке таблицы английской Премьер-лиги, однако в 2022-м ещё не побеждал в АПЛ. По потерянным очкам обойти "синих" может в том числе "Тоттенхэм" , который сейчас седьмой, но с четырьмя играми в запасе.

"Челси" - "Тоттенхэм"

Английская Премьер-лига. 23-й тур

23 января. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

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