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Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Топ-матч в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" всё ещё остаётся на третьей строчке таблицы английской Премьер-лиги, однако в 2022-м ещё не побеждал в АПЛ. По потерянным очкам
"Челси" - "Тоттенхэм"
Английская Премьер-лига. 23-й тур
23 января. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
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