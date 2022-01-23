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Влахович отказался от перехода в Арсенал, потому что хочет играть в Лиге чемпионов
Логическое решение
фото - Getty Images
Сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович имеет сразу два варианта продолжения карьеры в Англии.
У форварда есть предложение от "Арсенала", однако он не спешит его принимать. Душан надеется перейти в "Манчестер Сити" в следующем сезоне.
Известно, что "Арсенал" рассчитывает получить ответ от Влаховича в середине следующей недели, но 21-летний серб хочет играть в Лиге чемпионов, и в случае с "канонирами" это не гарантировано.
В текущем сезоне форвард провел 21 матч в Серии А и забил 17 голов. Портал Transfermarkt оценивает серба в 70 млн евро.
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