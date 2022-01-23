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Влахович отказался от перехода в Арсенал, потому что хочет играть в Лиге чемпионов

Англия
(1 голосов)

Логическое решение

Влахович отказался от перехода в Арсенал, потому что хочет играть в Лиге чемпионов

фото - Getty Images

Новина українською

Сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович имеет сразу два варианта продолжения карьеры в Англии.

У форварда есть предложение от "Арсенала", однако он не спешит его принимать. Душан надеется перейти в "Манчестер Сити" в следующем сезоне.

Известно, что "Арсенал" рассчитывает получить ответ от Влаховича в середине следующей недели, но 21-летний серб хочет играть в Лиге чемпионов, и в случае с "канонирами" это не гарантировано.

В текущем сезоне форвард провел 21 матч в Серии А и забил 17 голов. Портал Transfermarkt оценивает серба в 70 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
La Repubblica

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
23.01.2022 в 18:56
Нахрен нам такой игрок, который хочет на все готовое. Команда как раз таки борется за место в 4, а он хочет и шикарный контракт и тёплое место. Думаю Ман.Сити, Челси и Ливеру ты такой не нужен, а больше тебя никто тебе не сможет гарантировать ЛЧ и удовлетворить твои финансовые аппетиты.
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