Влахович отказался от перехода в Арсенал, потому что хочет играть в Лиге чемпионов

Сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович имеет сразу два варианта продолжения карьеры в Англии.

У форварда есть предложение от "Арсенала", однако он не спешит его принимать. Душан надеется перейти в "Манчестер Сити" в следующем сезоне.

Известно, что "Арсенал" рассчитывает получить ответ от Влаховича в середине следующей недели, но 21-летний серб хочет играть в Лиге чемпионов, и в случае с "канонирами" это не гарантировано.

В текущем сезоне форвард провел 21 матч в Серии А и забил 17 голов. Портал Transfermarkt оценивает серба в 70 млн евро.