Артета о 0:0 с Бернли: Нам пора начать забивать и возвращать игроков в состав

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после нулевой ничьи с "Бернли" в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

"Мы слабо начали матч, выглядели уставшими, нам не хватало как ритма, так и желания атаковать должным образом. Потом мы прибавили, начали работать быстрее, стали создавать более опасные моменты. Второй же тайм не был похож на первый.

Мы пытались забить всеми возможными способами, но нашим действиям на трети поля соперника не хватало качества. В конце игры, когда сталкиваешься с очень глубокой обороной, нужно действовать более активно и креативно, но сегодня я этого не увидел. Такова манера игры "Бернли" – они стремятся замедлить игру, и надо это уважать.

Нам пора начать забивать и возвращать игроков в состав. Последние четыре недели выдались крайне тяжелыми в плане организации тренировок и выбора состава из-за травм и коронавируса", – рассказал испанский наставник.