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Виейра: Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Пусть объясняет свое решение

Англия
(3 голосов)

Тренер возмущен действиями судьи

Виейра: Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Пусть объясняет свое решение

Новина українською

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра подверг критике работу арбитров в матче против "Ливерпуля" (1:3) в матче 23-го тура АПЛ:

"Мы знали, что "Ливерпуль" – очень хорошая команда. Понимали, чего ожидать. В первом тайме они играли гораздо лучше, чем мы. Нам было очень сложно. Они контролировали все, и мы не могли найти способ надавить на них.

Во втором тайме мы вернулись и нашли способ создать давление. Они подсели физически, и мы забили, вернувшись в игру. Это придало нам импульс, мы играли в хорошем темпе.

А затем был пенальти. Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Нужно спрашивать у него, пусть объясняет свое решение.

Считаю, Жота сыграл очень умно. Контакты – это суть футбола. У нас были встречи с арбитрами, и они говорили нам, что контакты – это суть футбола, а этот контакт – часть игры. А сейчас они все сделали неправильно. Я разочарован этим решением. Я много раз посмотрел повтор. Ни в коем случае не пенальти.

Когда мы забили, игра была в наших руках. Мы могли сравнять. Но судья сегодня нас убил", – сказал Виейра.

Напомним, на 86-й минуте вингер "красных" Диогу Жота был сбит голкипером Висенте Гуаитой на углу вратарской. После просмотра ВАР судья Кевин Френд назначил пенальти, который реализировал Фабиньо.

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В статье: Патрик Виейра Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC

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Комментарии (5)
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Rostyslav Luchyshyn
23.01.2022 в 20:13
суть така що жота, побіг не в напрямку мяча а на гуайту красивий пірует і вуаля пенальті
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Savage0059 (Kyiv)
23.01.2022 в 20:08
Ещё один нытик...
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Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 19:55
Програли по ГРІ, а винуватий арбітр... Так момент з пенальті неоднозначний... Можна знайти пункт, що він 100%, а можна, що то була дійсно контактна боротьба, після якої Жота не став втримуватись на ногах... Утім, що господарі створили після його призначення?
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prockop4uck (Киев)
23.01.2022 в 20:07
Если судья ошибся на пользу барсы, то судьи тоже люди и имеют право на ошибку, да и вообще не такой однозначный был момент. Если судья ошибся не в пользу барсы, значит Перес все купил. Вот и здесь та же песня, судьи тоже люди. Потешный позорник.
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Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 20:27
Ну нема чого признаватись підписуватися, що ви "Потешный позорник" Ще раз передивився... пенальті скоріш БУВ! Бо воротар гостей за інерцією все ж таки "підкатувався" під Жоту! А те що той, як "вправний майстер" не став втримуватись на ногах
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