Виейра: Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Пусть объясняет свое решение

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра подверг критике работу арбитров в матче против "Ливерпуля" (1:3) в матче 23-го тура АПЛ:

"Мы знали, что "Ливерпуль" – очень хорошая команда. Понимали, чего ожидать. В первом тайме они играли гораздо лучше, чем мы. Нам было очень сложно. Они контролировали все, и мы не могли найти способ надавить на них.

Во втором тайме мы вернулись и нашли способ создать давление. Они подсели физически, и мы забили, вернувшись в игру. Это придало нам импульс, мы играли в хорошем темпе.

А затем был пенальти. Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Нужно спрашивать у него, пусть объясняет свое решение.

Считаю, Жота сыграл очень умно. Контакты – это суть футбола. У нас были встречи с арбитрами, и они говорили нам, что контакты – это суть футбола, а этот контакт – часть игры. А сейчас они все сделали неправильно. Я разочарован этим решением. Я много раз посмотрел повтор. Ни в коем случае не пенальти.

Когда мы забили, игра была в наших руках. Мы могли сравнять. Но судья сегодня нас убил", – сказал Виейра.