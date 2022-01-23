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Виейра: Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Пусть объясняет свое решение
Тренер возмущен действиями судьи
Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра подверг критике работу арбитров в матче против "Ливерпуля" (1:3) в матче 23-го тура АПЛ:
"Мы знали, что "Ливерпуль" – очень хорошая команда. Понимали, чего ожидать. В первом тайме они играли гораздо лучше, чем мы. Нам было очень сложно. Они контролировали все, и мы не могли найти способ надавить на них.
Во втором тайме мы вернулись и нашли способ создать давление. Они подсели физически, и мы забили, вернувшись в игру. Это придало нам импульс, мы играли в хорошем темпе.
А затем был пенальти. Ошибка арбитра сильно повлияла на игру. Нужно спрашивать у него, пусть объясняет свое решение.
Считаю, Жота сыграл очень умно. Контакты – это суть футбола. У нас были встречи с арбитрами, и они говорили нам, что контакты – это суть футбола, а этот контакт – часть игры. А сейчас они все сделали неправильно. Я разочарован этим решением. Я много раз посмотрел повтор. Ни в коем случае не пенальти.
Когда мы забили, игра была в наших руках. Мы могли сравнять. Но судья сегодня нас убил", – сказал Виейра.
Напомним, на 86-й минуте вингер "красных" Диогу Жота был сбит голкипером Висенте Гуаитой на углу вратарской. После просмотра ВАР судья Кевин Френд назначил пенальти, который реализировал Фабиньо.
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