Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, почему Роналду отказался от перехода в Манчестер Сити летом
Португалец не был уверен в своем будущем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Летом прошлого года Криштиану Роналду вел интенсивные переговоры с "Манчестер Сити", но в результате оказался в "Манчестер Юнайтед".
Стало известно, что перед трансфером у Криштиану возникли сомнения на счет места в стартовом составе. Он не получил четкого сигнала, что в "Сити" это место будет ему гарантировано.
Затем уже и клуб Гвардиолы стал задумываться о необходимости данной сделки. Решающим фактором оказалось то, что Рахим Стерлинг не стал переходить в "Барселону" и, таким образом, в составе не появилось место для Роналду.
В текущем сезоне 36-летний португальский футболист забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах за "МЮ" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Тренер Эвертона: Миколенко не был готов к матчу
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа
- Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник
- Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса