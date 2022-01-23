Стало известно, почему Роналду отказался от перехода в Манчестер Сити летом

Летом прошлого года Криштиану Роналду вел интенсивные переговоры с "Манчестер Сити", но в результате оказался в "Манчестер Юнайтед".

Стало известно, что перед трансфером у Криштиану возникли сомнения на счет места в стартовом составе. Он не получил четкого сигнала, что в "Сити" это место будет ему гарантировано.

Затем уже и клуб Гвардиолы стал задумываться о необходимости данной сделки. Решающим фактором оказалось то, что Рахим Стерлинг не стал переходить в "Барселону" и, таким образом, в составе не появилось место для Роналду.

В текущем сезоне 36-летний португальский футболист забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах за "МЮ" во всех турнирах.