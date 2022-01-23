  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, почему Роналду отказался от перехода в Манчестер Сити летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, почему Роналду отказался от перехода в Манчестер Сити летом

Англия
(1 голосов)

Португалец не был уверен в своем будущем

Стало известно, почему Роналду отказался от перехода в Манчестер Сити летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Летом прошлого года Криштиану Роналду вел интенсивные переговоры с "Манчестер Сити", но в результате оказался в "Манчестер Юнайтед".

Стало известно, что перед трансфером у Криштиану возникли сомнения на счет места в стартовом составе. Он не получил четкого сигнала, что в "Сити" это место будет ему гарантировано.

Затем уже и клуб Гвардиолы стал задумываться о необходимости данной сделки. Решающим фактором оказалось то, что Рахим Стерлинг не стал переходить в "Барселону" и, таким образом, в составе не появилось место для Роналду.

В текущем сезоне 36-летний португальский футболист забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...