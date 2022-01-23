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Тухель: Создавать моменты против Тоттенхэма очень сложно
Коуч "пенсионеров" подвел итоги победы над "шпорами"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Мы очень усердно работали ради победы, это был тяжелый матч. Отношение к делу порадовало, это заслуженная победа. Создавать моменты против "Тоттенхэма" очень сложно, но мы продолжали верить и без устали шли вперед.
Таблица – это таблица, наше дело – каждые три дня проявлять себя на поле. Теперь нас ждет перерыв, и было важно уйти на него после такого выступления. Парни устали, это была длинная серия матчей.
Первый год в "Челси" прошел хорошо, ощущения хорошие, словно сейчас только первый день на работе. Ничего не поменялось. И это именно то место, где мне и хочется быть. Я чувствую невероятную поддержку, которая, надеюсь, сохранится на долгие годы", – рассказал немецкий специалист.
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