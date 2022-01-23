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Конте: Тоттенхэм отстал, сократить отставание за одно трансферное окно невозможно

Англия
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Спич коуча "шпор" после поражения от "Челси"

Конте: Тоттенхэм отстал, сократить отставание за одно трансферное окно невозможно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги лондонского дерби против "Челси" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Это неправильный момент, чтобы говорить на эту тему. Клуб очень хорошо знает, что я думаю. Сократить отставание за одно трансферное окно невозможно. За последние годы мы очень сильно отстали. Непросто найти решение за короткое время.

Я сконцентрирован на том, чтобы работать до конца. У нас четыре месяца, чтобы попытаться и отдать все силы. Но если мы думаем, что ситуация решится за нынешнее трансферное окно, то это не реальность. Нужны годы. Пора начинать.

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Нужно продавать или отдавать в аренду игроков, и это сложно. Затем нужно найти подходящих футболистов. Этот процесс нужно начать, но потребуется много лет. Легко не будет. Я говорил с руководством и полностью вовлечен в работу. Хочу улучшить ситуацию на поле.

Я наслаждаюсь временем в "Тоттенхэме". У нас есть четыре месяца, чтобы поработать и добиться наилучшего результата. Горжусь усилиями, которые приложила команда. Иногда можно выкладываться на 100%, и этого не будет достаточно", – рассказал итальянец.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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