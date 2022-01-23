Конте: Тоттенхэм отстал, сократить отставание за одно трансферное окно невозможно

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги лондонского дерби против "Челси" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Это неправильный момент, чтобы говорить на эту тему. Клуб очень хорошо знает, что я думаю. Сократить отставание за одно трансферное окно невозможно. За последние годы мы очень сильно отстали. Непросто найти решение за короткое время.

Я сконцентрирован на том, чтобы работать до конца. У нас четыре месяца, чтобы попытаться и отдать все силы. Но если мы думаем, что ситуация решится за нынешнее трансферное окно, то это не реальность. Нужны годы. Пора начинать.