Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте: Тоттенхэм отстал, сократить отставание за одно трансферное окно невозможно
Спич коуча "шпор" после поражения от "Челси"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги
"Это неправильный момент, чтобы говорить на эту тему. Клуб очень хорошо знает, что я думаю. Сократить отставание за одно трансферное окно невозможно. За последние годы мы очень сильно отстали. Непросто найти решение за короткое время.
Я сконцентрирован на том, чтобы работать до конца. У нас четыре месяца, чтобы попытаться и отдать все силы. Но если мы думаем, что ситуация решится за нынешнее трансферное окно, то это не реальность. Нужны годы. Пора начинать.
Нужно продавать или отдавать в аренду игроков, и это сложно. Затем нужно найти подходящих футболистов. Этот процесс нужно начать, но потребуется много лет. Легко не будет. Я говорил с руководством и полностью вовлечен в работу. Хочу улучшить ситуацию на поле.
Я наслаждаюсь временем в "Тоттенхэме". У нас есть четыре месяца, чтобы поработать и добиться наилучшего результата. Горжусь усилиями, которые приложила команда. Иногда можно выкладываться на 100%, и этого не будет достаточно", – рассказал итальянец.
Популярное сейчас
- Серия А. Коваленко хорошо поработал за Специю, Рома и Наполи раззабивались
- Ингулец официально представил бразильца и нидерландца
- Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо
- Миколенко не вошел в заявку Эвертона на первый матч нового тренера
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
Новости по теме
- 14:28 Прогнозы на футбол Третье дерби за месяц. Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 23.01.2022
- 09:30 Зарубежные Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных
- 23:25 Прогнозы на футбол Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2022