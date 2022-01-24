Новый тренер для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон

Английский "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, вскоре получит нового главного тренера.

Как сообщает журналист Педро Сепульведа, "ириски" уже согласовали условия контракта с наставником Витором Перейрой. Сегодня, 24 января португалец со своими помощниками прибудет в Англию для заключения соглашения.

❗️Exclusivo. Vítor Pereira e a sua equipa técnica viajam amanhã para a assinar com o #Everton. Já existe acordo total entre o treinador e a equipa inglesa. ???????????????????????????????????????? #PremierLeague #EvertonFC pic.twitter.com/Vp72bGf99w — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 23, 2022

Последним клубом 53-летнего специалиста был турецкий "Фенербахче", который он покинул в конце декабря 2021 года. Самый известный период его работы - в "Порту" с 2011-го по 2013-й, когда он дважды выигрывал чемпионат Португалии и выходил в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Также выигрывал чемпионат Греции с "Олимпиакосом" и Китая с "Шанхай СИПГ".

Напомним, что после отставки Рафаэля Бенитеса ливерпульскую команду временно возглавил Данкан Фергюнсон.