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Новый тренер для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон
Специалист недавно покинул турецкий "Фенербахче"
Фото: Twitter
Английский "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, вскоре получит нового главного тренера.
Как сообщает журналист Педро Сепульведа, "ириски" уже согласовали условия контракта с наставником Витором Перейрой. Сегодня, 24 января португалец со своими помощниками прибудет в Англию для заключения соглашения.
❗️Exclusivo. Vítor Pereira e a sua equipa técnica viajam amanhã para a assinar com o #Everton. Já existe acordo total entre o treinador e a equipa inglesa. ???????????????????????????????????????? #PremierLeague #EvertonFC pic.twitter.com/Vp72bGf99w— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 23, 2022
Последним клубом 53-летнего специалиста был турецкий "Фенербахче", который он покинул в конце декабря 2021 года. Самый известный период его работы - в "Порту" с 2011-го по 2013-й, когда он дважды выигрывал чемпионат Португалии и выходил в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Также выигрывал чемпионат Греции с "Олимпиакосом" и Китая с "Шанхай СИПГ".
Напомним, что после отставки Рафаэля Бенитеса ливерпульскую команду временно возглавил Данкан Фергюнсон.
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