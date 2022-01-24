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Новый тренер для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон

Англия
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(1 голосов)

Специалист недавно покинул турецкий "Фенербахче"

Новый тренер для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон

Фото: Twitter

Новина українською

Английский "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, вскоре получит нового главного тренера.

Как сообщает журналист Педро Сепульведа, "ириски" уже согласовали условия контракта с наставником Витором Перейрой. Сегодня, 24 января португалец со своими помощниками прибудет в Англию для заключения соглашения.

Последним клубом 53-летнего специалиста был турецкий "Фенербахче", который он покинул в конце декабря 2021 года. Самый известный период его работы - в "Порту" с 2011-го по 2013-й, когда он дважды выигрывал чемпионат Португалии и выходил в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Также выигрывал чемпионат Греции с "Олимпиакосом" и Китая с "Шанхай СИПГ".

Напомним, что после отставки Рафаэля Бенитеса ливерпульскую команду временно возглавил Данкан Фергюнсон.

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В статье: Витор Перейра Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
24.01.2022 в 12:29
Хана Миці. Португали недолюбляють хохлів.
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