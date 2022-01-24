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Официально: амбициозный новичок АПЛ продлил соглашение с главным тренером команды

Англия
(1 голосов)

Ассистент тоже остается в клубе, естественно

Официально: амбициозный новичок АПЛ продлил соглашение с главным тренером команды

Brentford

Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк и его помощник Брайан Ример подписали новые долгосрочные контракты. Их новые трудовые договоры действуют до конца сезона-2024/25.

Команда с запада Большого Лондона вылетела из Первого английского дивизиона в 1947-м, а затем постепенно докатилась до Четвертой лиги страны. Только в 2014-м скромный "Брентфорд" оформил промоушн в Чемпионшип, под началом нового руководства. Клубу понадобилось 8 неполных лет постоянного прогресса, чтобы вновь засветиться на высоком уровне.

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Владелец клуба Мэттью Бенхэм пригласил Томаса Франка из "Брондбю" еще в 2016-м. Соотечественник Бенхэма сначала успешно влился в тренировочный штаб Смита, а после ухода Дина в "Астон Виллу" возглавил "пчел".

На данный момент "Брентфорд" идет на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии (23 очка).

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В статье: Брентфорд Томас Франк
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Источник:
brentfordfc.com

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