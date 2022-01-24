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Тоттенхэм интересуется полузащитником Фиорентины

Англия
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Он заменит Ндомбеле

Тоттенхэм интересуется полузащитником Фиорентины

Фото: Getty Images

Новина українською

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Фиорентины" Софьяном Амрабатом, пишет Sky Sport Italia.

По данным источника, стороны уже начали предварительные переговоры. "Шпоры" хотели бы подписать его уже в январе. В таком случае он заменит Танги Ндомбеле, который, вероятно, покинет клуб.

25-летний марокканец в текущем сезоне провел 12 матчей за "фиалок" во всех турнирах.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Софиян Амрабат
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