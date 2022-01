Один в Каталонию, а другой – в Мюнхен. Летом Челси рискует потерять сразу двух защитников

"Барселона" заключила устное соглашение с лидером обороны "Челси" Сесаром Аспиликуэтой, этим летом испанец вернется на родину на правах свободного агента – об этом сообщает El Chiringuito TV.

Аспи переедет в Каталонию и подпишет трудовой договор на 3 сезона с опцией продления еще на один, информацию подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Также "Барселона" интересуется еще одним защитником "Челси" – Андреасом Кристенсеном.

