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Эвертон проведет переговоры с Фрэнком Лэмпардом и Витором Перейрой
Английский клуб в поисках нового тренера
lampard
"Эвертон" проведет очередные переговоры с двумя претендентами на пост главного тренера. На этой неделе руководство клуба встретится с Витором Перейрой и Фрэнком Лэмпардом, пишет Sky Sports.
Напомним, что с поста главного тренера "Эвертона" был отправлен в отставку Рафаэль Бенитес. Исполняющим обязанности главного тренера стал Данкан Фергюсон.
После 20 матчей "Эвертон" занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место.
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