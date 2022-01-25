Эвертон проведет переговоры с Фрэнком Лэмпардом и Витором Перейрой

"Эвертон" проведет очередные переговоры с двумя претендентами на пост главного тренера. На этой неделе руководство клуба встретится с Витором Перейрой и Фрэнком Лэмпардом, пишет Sky Sports.

Напомним, что с поста главного тренера "Эвертона" был отправлен в отставку Рафаэль Бенитес. Исполняющим обязанности главного тренера стал Данкан Фергюсон.

После 20 матчей "Эвертон" занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место.