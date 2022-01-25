  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм ведет переговоры по трансферу Амрабата
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм ведет переговоры по трансферу Амрабата

Англия
(1 голосов)

Футболист может сменить клуб

Тоттенхэм ведет переговоры по трансферу Амрабата

Фото: AS

Новина українською

Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат попал в сферу интересов "Тоттенхэма", пишет Evening Standard.

Лондонский клуб планирует подписать Амрабата до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба.

"Шпоры" рассматривают марокканского хавбека в качестве замены Деле Алли, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, которые могут покинуть клуб.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 матчей за "фиалок", не отличившись результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Софиян Амрабат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...