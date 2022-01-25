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Тоттенхэм ведет переговоры по трансферу Амрабата
Футболист может сменить клуб
Фото: AS
Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат попал в сферу интересов "Тоттенхэма", пишет Evening Standard.
Лондонский клуб планирует подписать Амрабата до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба.
"Шпоры" рассматривают марокканского хавбека в качестве замены Деле Алли, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, которые могут покинуть клуб.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 матчей за "фиалок", не отличившись результативными действиями.
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