Тоттенхэм ведет переговоры по трансферу Амрабата

Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат попал в сферу интересов "Тоттенхэма", пишет Evening Standard.

Лондонский клуб планирует подписать Амрабата до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба.

"Шпоры" рассматривают марокканского хавбека в качестве замены Деле Алли, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, которые могут покинуть клуб.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 матчей за "фиалок", не отличившись результативными действиями.