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Марсьяль прилетел в Испанию для завершения трансфера в Севилью

Англия
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Игрок сменит клуб в ближайшее время

Марсьяль прилетел в Испанию для завершения трансфера в Севилью

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль станет игроком "Севильи". 26-летний француз 25 января прилетел в Испанию для завершения трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Марсьяль — воспитанник академии "Лиона", из которого летом 2013 года за пять миллионов евро перешел в "Монако". Спустя два года "МЮ" заплатил за трансфер француза 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Марсьяль провел 11 матчей за "Ман Юнайтед", в которых забил один мяч.

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В статье: Севилья Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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