Марсьяль прилетел в Испанию для завершения трансфера в Севилью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль станет игроком "Севильи". 26-летний француз 25 января прилетел в Испанию для завершения трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Марсьяль — воспитанник академии "Лиона", из которого летом 2013 года за пять миллионов евро перешел в "Монако". Спустя два года "МЮ" заплатил за трансфер француза 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Марсьяль провел 11 матчей за "Ман Юнайтед", в которых забил один мяч.

Confirmed. Anthony Martial’s now landed in Sevilla to complete his loan move approved by Man Utd. ????⚪️???? #MUFC #Sevilla@jmolivacope ⤵️????pic.twitter.com/QnJqE6ZCQ9