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Марсьяль прилетел в Испанию для завершения трансфера в Севилью
Игрок сменит клуб в ближайшее время
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль станет игроком "Севильи". 26-летний француз 25 января прилетел в Испанию для завершения трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Марсьяль — воспитанник академии "Лиона", из которого летом 2013 года за пять миллионов евро перешел в "Монако". Спустя два года "МЮ" заплатил за трансфер француза 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Марсьяль провел 11 матчей за "Ман Юнайтед", в которых забил один мяч.
Confirmed. Anthony Martial’s now landed in Sevilla to complete his loan move approved by Man Utd. ????⚪️???? #MUFC #Sevilla@jmolivacope ⤵️????pic.twitter.com/QnJqE6ZCQ9— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022
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