Тоттенхэм охотится за полузащитником Порту

"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Порту" Луиса Диаса, сообщает журналист Николо Скира. Игрок уже согласовал контракт со "шпорами" до 2026 года.

#Tottenham are pushing to sign Luis #Diaz from #Porto. #Spurs have offered a contract until 2026 and reached an agreement in principle with the player. Now #THFC working to try to colse the deal with Porto. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2022

Сообщается, что клуб достиг принципиальной договоренности с игроком. "Тоттенхэм" продолжает работать с "Порту" над закрытием сделки.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересовался "Ливерпуль".

В этом сезоне Луис провел 28 матчей за "Порту", забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.