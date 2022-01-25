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Тоттенхэм охотится за полузащитником Порту
Игрок дал согласие на переход
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Порту" Луиса Диаса, сообщает журналист Николо Скира. Игрок уже согласовал контракт со "шпорами" до 2026 года.
#Tottenham are pushing to sign Luis #Diaz from #Porto. #Spurs have offered a contract until 2026 and reached an agreement in principle with the player. Now #THFC working to try to colse the deal with Porto. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2022
Сообщается, что клуб достиг принципиальной договоренности с игроком. "Тоттенхэм" продолжает работать с "Порту" над закрытием сделки.
Ранее сообщалось, что полузащитником интересовался "Ливерпуль".
В этом сезоне Луис провел 28 матчей за "Порту", забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.
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