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Тоттенхэм охотится за полузащитником Порту

Англия
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Игрок дал согласие на переход

Тоттенхэм охотится за полузащитником Порту

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Порту" Луиса Диаса, сообщает журналист Николо Скира. Игрок уже согласовал контракт со "шпорами" до 2026 года.

Сообщается, что клуб достиг принципиальной договоренности с игроком. "Тоттенхэм" продолжает работать с "Порту" над закрытием сделки.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересовался "Ливерпуль".

В этом сезоне Луис провел 28 матчей за "Порту", забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Порту (Португалия) Луис Диас
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