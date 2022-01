Тоттенхэм охотится за полузащитником Порту

"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Порту" Луиса Диаса, сообщает журналист Николо Скира. Игрок уже согласовал контракт со "шпорами" до 2026 года.

#Tottenham are pushing to sign Luis #Diaz from #Porto. #Spurs have offered a contract until 2026 and reached an agreement in principle with the player. Now #THFC working to try to colse the deal with Porto. #transfers