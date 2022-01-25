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Официально: Рой Ходжсон – новый главный тренер Уотфорда
74-летний англичанин сменил на должности Клаудио Раньери
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рой Ходжсон возглавил "Уотфорд", сообщает клубный твиттер. Менеджер был без работы полгода.
We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022
Welcome to Watford, Roy!
Последней командой англичанина был "Кристал Пэлас". Он был в клубе с 2017 года по лето 2021, когда его на должности сменил Патрик Виейра.
Напомним, что Ходжсон в своей карьере тренировал сборные Англии и Швейцарии, "Интер" и множество других клубов.
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