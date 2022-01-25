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Официально: Рой Ходжсон – новый главный тренер Уотфорда

Англия
Обновлено
(1 голосов)

74-летний англичанин сменил на должности Клаудио Раньери

Официально: Рой Ходжсон – новый главный тренер Уотфорда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Рой Ходжсон возглавил "Уотфорд", сообщает клубный твиттер. Менеджер был без работы полгода.

Последней командой англичанина был "Кристал Пэлас". Он был в клубе с 2017 года по лето 2021, когда его на должности сменил Патрик Виейра.

Напомним, что Ходжсон в своей карьере тренировал сборные Англии и Швейцарии, "Интер" и множество других клубов.

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В статье: Клаудио Раньери Рой Ходжсон Уотфорд
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Комментарии (1)
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pyvovarchyk (Львів)
25.01.2022 в 21:47
а він не обіцяв іти на пенсію після Крістал Пелес?
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