Официально: Рой Ходжсон – новый главный тренер Уотфорда

Рой Ходжсон возглавил "Уотфорд", сообщает клубный твиттер. Менеджер был без работы полгода.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy! — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022

Последней командой англичанина был "Кристал Пэлас". Он был в клубе с 2017 года по лето 2021, когда его на должности сменил Патрик Виейра.

Напомним, что Ходжсон в своей карьере тренировал сборные Англии и Швейцарии, "Интер" и множество других клубов.