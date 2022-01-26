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Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер

Англия
(2 голосов)

"Горожане" максимально сбили цену

Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 18.5 миллионов евро.

Игрок подпишет контракт на 5 лет. До июля он будет играть за "Ривер Плейт".

Ранее сообщалось, что "Сити" не хочет платить отступные в размере 25 миллионов евро и хочет сбить цену до 21 миллиона.

В прошлом сезоне Хулиан провел за "Ривер Плейт" 46 матчей, забил 24 мяча и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Напомним, в ноябре была информация, что Хулиана не прочь купить донецкий "Шахтер". Впрочем, поняв, что перебить предложения европейских грандов не удастся, Дарио Срна объявил, что у горняков есть Фернандо, поэтому Альварес "Шахтеру" уже не интересен.

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В статье: Манчестер Сити Ривер Плейт (Аргентина) Хулиан Альварес
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Комментарии (4)
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Kela (Одесса)
26.01.2022 в 07:29
лучший бомбардир минувшего чемпионата Аргентины, а не лучший нападающий
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.01.2022 в 23:31
А что ж так?) Месси уже не лучший нападающий Аргентины?/ Не порядок
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+2
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
25.01.2022 в 23:29
Інфантіл, один з 73 відсотків.В дущі патріот але конструктиву на 20 хвилин- як свічка.Не можна виберати людину президентом сердцем,це сцуко питання виживання твоєї країни на 8 му року війни.Я уявляю гравця в його команді який просто "чесний" і нічого білш
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0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
26.01.2022 в 09:42
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0
0


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