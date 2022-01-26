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Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер
"Горожане" максимально сбили цену
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 18.5 миллионов евро.
Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. ???????????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022
Deal now sealed - Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3
Игрок подпишет контракт на 5 лет. До июля он будет играть за "Ривер Плейт".
Ранее сообщалось, что "Сити" не хочет платить отступные в размере 25 миллионов евро и хочет сбить цену до 21 миллиона.
В прошлом сезоне Хулиан провел за "Ривер Плейт" 46 матчей, забил 24 мяча и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Напомним, в ноябре была информация, что Хулиана не прочь купить донецкий "Шахтер". Впрочем, поняв, что перебить предложения европейских грандов не удастся, Дарио Срна объявил, что у горняков есть Фернандо, поэтому Альварес "Шахтеру" уже не интересен.
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