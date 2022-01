Официально: Марсьяль – игрок Севильи

"Севилья" в твиттере представила нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля. Он присоединится к "красно-белым" в рамках аренды на полгода.

Сообщается, что "Севилья" взяла на себя зарплату француза в полном объеме. За аренду "Манчестер Юнайтед" получит 6-7 миллионов евро.

За 26-летним игроком выстроился ряд клубов из АПЛ, но Марсьяль выбрал "Севилью" после разговора со спортивным директором клуба – Мончи.

Official and confirmed. Anthony Martial joins Sevilla from Man United on straight loan. €6/7m total package to Man Utd. No buy option. ???? #Sevilla



Martial received approaches from EPL clubs but he strongly wanted to join Sevilla after his conversations with Monchi. pic.twitter.com/Jq9gpY4I0Z